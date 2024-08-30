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Украинского тренера дисквалифицировали за бегство из страны. Таких случаев уже три сотни

ФБУ пожизненно дисквалифицировала тренера сборной Украины Слипенчука
Отдел спорта «СЭ»
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Артем Слипенчук
Артем Слипенчук.
Фото Личные соцсети Артема Слипенчука, Соцсети
На Украине спортивные федерации радикально борются с нарушителями.

Тренер сборной Украины по баскетболу и клуба «Черкасские обезьяны» Артем Слипенчук, а также игрок молодежной баскетбольной сборной Украины и команды «Запорожье» Артем Покоенко получили наказание в виде пожизненной дисквалификации, сообщила Федерация баскетбола Украины (ФБУ). Слипенчук и Покоенко — далеко не последние люди в украинском баскетболе. Чем объясняются столь суровые меры?

Спортивное дезертирство

Слипенчук и Покоенко не вернулись на Украину после учебно-тренировочных сборов этим летом в сроки, определенные приказами ФБУ. Напомним, в этой стране в условиях мобилизации действуют жесткие ограничения на пересечение границ лицами мужского пола. Спортсмены — одна из тех редких групп, кто имеет право путешествовать «за кордон» (при условии обязательного возвращения). И некоторые пользуются данной возможностью, чтобы обеспечить свою безопасность, — то есть не возвращаются обратно. Спортивные федерации жестко борются с подобными проявлениями.

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«Учитывая отсутствие какого-либо подтверждения возвращения в Украину и недопустимость подобных действий со стороны членов официальных делегаций сборных команд Украины, Исполком ФБУ пожизненно отстранил Слипенчука и Покоенко. Решение принято единогласно», — сообщила пресс-служба ФБУ. Кроме того, федерация обратилась к Министерству молодежи и спорта Украины с ходатайством о наказании беглецов.

34-летний Слипенчук ранее был главным тренером «Кривбасса» и молодежной сборной Украины. «Обезьяны» завершили регулярный чемпионат-2023/24 на пятом месте и в итоге дошли до полуфинальной серии плей-офф, от финала их отделила одна победа и 5 очков, так что в итоге черкасцы остались лишь четвертыми. Также специалист входил в штаб Айнарса Багатскиса в «Киев-Баскете». 20-летний Покоенко в прошлом сезоне Суперлиги играл за «Запорожье» — именно этот клуб прошли «обезьяны» в 1/4 финала. Судя по всему, возвращаться на Украину Слипенчук и Покоенко не собираются, а теперь мотивации еще меньше.

Михаил Мудрик.
Фото Global Look Press

Текучка за границу

О том, что украинское министерство молодежи и спорта исключает из состава национальных сборных и лишает спортивных званий атлетов, не вернувшихся на территорию Украины с соревнований, известно давно. В мае 2022 года кабинет министров Украины принял постановление с изменениями в правила пересечения государственной границы. Спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях или готовятся к ним, было разрешено покидать территорию Украины на срок до 30 суток.

Но число беглецов все равно растет. Еще год назад таких невозвращенцев было 293. В ноябре — уже 309, притом что с 24 февраля 2022 года Украину покинули 9058 спортсменов. Из них 247 представляли олимпийские виды спорта. Весной фигурировало число 317. Среди них оказались футболисты сборной Украины, игравшие в зарубежных чемпионатах, — логично, что им подстроиться под закон крайне затруднительно. Это Артем Довбик («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Анатолий Трубин («Бенфика»), Илья Забарный («Борнмут») и другие.

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Врио министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в интервью изданию «Телеграф» говорил, что среди спортсменов «нет топовых атлетов»: «Такие случаи есть, к сожалению. Есть около 300 спортсменов, которые уехали и вовремя не вернулись. Но вместе с тем кто-то возвращается, этот список очень динамичен. Среди них нет топовых наших атлетов, и это, по моему убеждению, не те люди, на которых нужно акцентировать внимание».

Кроме того, врио министра выражал надежду, что в страну вернутся все члены олимпийской делегации, выступавшие в Париже. Судя по отсутствию противоположных решений, так и произошло. Однако «список 300» наверняка еще может расшириться.

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