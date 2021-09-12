ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса

А в России это уже четвертый подобный спорткомплекс.

Сегодня на набережной залива в Чебоксарах был открыт четвертый в России Центр уличного баскетбола (ЦУБ). Ранее они появились в Туле, Новомосковске и Калининграде, а до конца года планируется открытие еще двух — в Волгограде и Тюмени. Все эти центры строятся в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям».

В церемонии открытия ЦУБа в Чебоксарах приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Чувашской Республики Олег Николаев, президент РФБ Андрей Кириленко и депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Также присутствовали почетные гости из числа призеров Олимпиады в Токио. Впервые на Играх появилась дисциплина «баскетбол 3х3», и российская сборная завоевала серебряные медали как в мужском, так и в женском турнире. В Чебоксары приехали игроки этих команд — Илья Карпенков и Анастасия Логунова.

Андрей Кириленко, Олег Николаев и Петр Фрадков. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия

— Центры уличного баскетбола, которые строит банк совместно с РФБ, — это наш вклад в социальную инфраструктуру регионов и значимый импульс для развития баскетбола 3х3. Сегодня мы дали торжественный старт работе первого в республике спортивного центра по уличному баскетболу международного уровня. Аналогичных объектов в Чувашии нет. Новый уникальный спортивный центр даст возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта каждому, — отметил Петр Фрадков.

Общая площадь ЦУБа — 5200 квадратных метров. В нем есть баскетбольная и стритбольная площадки с трибунами, а также пространство для занятий воркаутом с тренажерами. Также в ЦУБе можно сдавать нормы ГТО.

Центр уличного баскетбола в Чебоксарах. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия

— Великолепный центр, это уже наш четвертый проект: Тула, Новомосковск, Калининград и вот сегодня Чебоксары. Уверен, что огромное количество ребят здесь будет играть в баскетбол и получать огромное удовольствие, — отметил Андрей Кириленко.

Центр отвечает всем стандартам ФИБА — в нем можно проводить и международные соревнования. В день его открытия прошел чемпионат Чебоксар по баскетболу 3х3.

В ходе рабочей встречи Олег Николаев и Петр Фрадков также обсудили результаты совместных программ и направления дальнейшего сотрудничества в части развития массового и детского спорта в республике.

Выступление Петра Фрадкова. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия