ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
Сегодня на набережной залива в Чебоксарах был открыт четвертый в России Центр уличного баскетбола (ЦУБ). Ранее они появились в Туле, Новомосковске и Калининграде, а до конца года планируется открытие еще двух — в Волгограде и Тюмени. Все эти центры строятся в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям».
В церемонии открытия ЦУБа в Чебоксарах приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Чувашской Республики Олег Николаев, президент РФБ Андрей Кириленко и депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Также присутствовали почетные гости из числа призеров Олимпиады в Токио. Впервые на Играх появилась дисциплина «баскетбол 3х3», и российская сборная завоевала серебряные медали как в мужском, так и в женском турнире. В Чебоксары приехали игроки этих команд — Илья Карпенков и Анастасия Логунова.
— Центры уличного баскетбола, которые строит банк совместно с РФБ, — это наш вклад в социальную инфраструктуру регионов и значимый импульс для развития баскетбола 3х3. Сегодня мы дали торжественный старт работе первого в республике спортивного центра по уличному баскетболу международного уровня. Аналогичных объектов в Чувашии нет. Новый уникальный спортивный центр даст возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта каждому, — отметил Петр Фрадков.
Общая площадь ЦУБа — 5200 квадратных метров. В нем есть баскетбольная и стритбольная площадки с трибунами, а также пространство для занятий воркаутом с тренажерами. Также в ЦУБе можно сдавать нормы ГТО.
— Великолепный центр, это уже наш четвертый проект: Тула, Новомосковск, Калининград и вот сегодня Чебоксары. Уверен, что огромное количество ребят здесь будет играть в баскетбол и получать огромное удовольствие, — отметил Андрей Кириленко.
Центр отвечает всем стандартам ФИБА — в нем можно проводить и международные соревнования. В день его открытия прошел чемпионат Чебоксар по баскетболу 3х3.
В ходе рабочей встречи Олег Николаев и Петр Фрадков также обсудили результаты совместных программ и направления дальнейшего сотрудничества в части развития массового и детского спорта в республике.
— Новый спортивный комплекс появился на территории залива города Чебоксары благодаря ПСБ. За что им огромное спасибо. Поздравляю всех жителей города Чебоксары с этим замечательным событием. Мы получили великолепную возможность проводить здесь время интересно, активно, содержательно, а самое главное — наши баскетболисты смогут оттачивать здесь свое мастерство. Это поле мирового уровня, и соревнования здесь можно будет проводить в любое время года. Желаю бережно, но эффективно использовать это сооружение. Больших результатов и ярких эмоций всем любителям спорта, — выступил на церемонии открытия Олег Николаев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю