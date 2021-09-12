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ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса

Сегодня, 20:00
Илья Карпенков, Петр Фрадков и Анастасия Логунова. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия Центр уличного баскетбола в Чебоксарах. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия Андрей Кириленко, Олег Николаев и Петр Фрадков. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия Выступление Петра Фрадкова. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия
Илья Карпенков, Петр Фрадков и Анастасия Логунова. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия
А в России это уже четвертый подобный спорткомплекс.

Сегодня на набережной залива в Чебоксарах был открыт четвертый в России Центр уличного баскетбола (ЦУБ). Ранее они появились в Туле, Новомосковске и Калининграде, а до конца года планируется открытие еще двух — в Волгограде и Тюмени. Все эти центры строятся в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям».

В церемонии открытия ЦУБа в Чебоксарах приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Чувашской Республики Олег Николаев, президент РФБ Андрей Кириленко и депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Также присутствовали почетные гости из числа призеров Олимпиады в Токио. Впервые на Играх появилась дисциплина «баскетбол 3х3», и российская сборная завоевала серебряные медали как в мужском, так и в женском турнире. В Чебоксары приехали игроки этих команд — Илья Карпенков и Анастасия Логунова.

Открытие первого в Чувашской Республике Центра уличного баскетбола международного класса. Фото Фото пресс-службы главы Чувашии
Андрей Кириленко, Олег Николаев и Петр Фрадков. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия

— Центры уличного баскетбола, которые строит банк совместно с РФБ, — это наш вклад в социальную инфраструктуру регионов и значимый импульс для развития баскетбола 3х3. Сегодня мы дали торжественный старт работе первого в республике спортивного центра по уличному баскетболу международного уровня. Аналогичных объектов в Чувашии нет. Новый уникальный спортивный центр даст возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта каждому, — отметил Петр Фрадков.

Общая площадь ЦУБа — 5200 квадратных метров. В нем есть баскетбольная и стритбольная площадки с трибунами, а также пространство для занятий воркаутом с тренажерами. Также в ЦУБе можно сдавать нормы ГТО.

Открытие первого в Чувашской Республике Центра уличного баскетбола международного класса. Фото Фото пресс-службы главы Чувашии
Центр уличного баскетбола в Чебоксарах. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия

— Великолепный центр, это уже наш четвертый проект: Тула, Новомосковск, Калининград и вот сегодня Чебоксары. Уверен, что огромное количество ребят здесь будет играть в баскетбол и получать огромное удовольствие, — отметил Андрей Кириленко.

Центр отвечает всем стандартам ФИБА — в нем можно проводить и международные соревнования. В день его открытия прошел чемпионат Чебоксар по баскетболу 3х3.

В ходе рабочей встречи Олег Николаев и Петр Фрадков также обсудили результаты совместных программ и направления дальнейшего сотрудничества в части развития массового и детского спорта в республике.

Открытие первого в Чувашской Республике Центра уличного баскетбола международного класса. Фото Фото пресс-службы главы Чувашии
Выступление Петра Фрадкова. Фото пресс-службы главы Республики Чувашия

— Новый спортивный комплекс появился на территории залива города Чебоксары благодаря ПСБ. За что им огромное спасибо. Поздравляю всех жителей города Чебоксары с этим замечательным событием. Мы получили великолепную возможность проводить здесь время интересно, активно, содержательно, а самое главное — наши баскетболисты смогут оттачивать здесь свое мастерство. Это поле мирового уровня, и соревнования здесь можно будет проводить в любое время года. Желаю бережно, но эффективно использовать это сооружение. Больших результатов и ярких эмоций всем любителям спорта, — выступил на церемонии открытия Олег Николаев.

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