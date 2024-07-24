ПСБ открыл первый на Дальнем Востоке Центр уличного баскетбола. Это уже 19-я площадка в России

Новый объект социальной инфраструктуры появился в Хабаровске на территории городского парка имени Ю.А. Гагарина в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям», который банк реализует совместно с Российской федерацией баскетбола с 2019 года. Проект направлен на развитие общедоступной спортивной инфраструктуры, улучшение качества жизни подрастающего поколения и вовлечение населения в систематические занятия спортом.

В торжественной церемонии приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, исполнительный директор РФБ, мастер спорта международного класса Владимир Дячок, заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Анастасия Логунова и Юлия Козик, а также первый заместитель председателя банка Олег Барыбин и вице-президент — директор по развитию проектов социального значения банка Рубен Бегунц.

«Сегодня мы открыли уже 19-й по счету Центр уличного баскетбола в России. Каждый новый такой объект становится жемчужиной в спортивной инфраструктуре городов и регионов, местом притяжения жителей, демонстрирует, каким эффективным может быть государственно-частное партнерство, что такое социальная ответственность бизнеса и командная работа вместе с региональными властями и спортивными организациями. И мы договорились с Дмитрием Викторовичем о том, что ПСБ реализует такой же проект в городе Комсомольске-на-Амуре», — отметил Петр Фрадков, председатель ПСБ.

Центр уличного баскетбола в Хабаровске — это зонированный спортивный объект площадью 2750 кв.м, состоящий из площадок для баскетбола и стритбола с экологичным профессиональным покрытием со слоями смягчения для игр в любую погоду, пространства для занятий уличной гимнастикой с тренажерами и мобильными трибунами для зрителей. Площадка полностью соответствует регламенту ФИБА и позволяет проводить соревнования любого уровня — от региональных до международных.

В день открытия Центра на площадке состоялись турниры по баскетбольному двоеборью и по баскетболу 3x3 Ghetto Basket. Специально для участников заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Анастасия Логунова и Юлия Козик провели мастер-класс, на котором поделились секретами профессионального мастерства. Для поклонников киберигр на протяжении всего дня на площадке работал кибершатер, где желающие могли проверить свои силы в интерактивном баскетболе.

С начала реализации проекта «ПСБ — Детям» Центры уличного баскетбола были открыты в Туле, Новомосковске, Калининграде, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске, Нальчике, Оренбурге, Кемерово, Луганске, Донецке, Скадовске, Мелитополе и Анапе.

«Нельзя не отметить, что это наш самый восточный Центр уличного баскетбола в России, — подчеркнул Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола. — И мы очень рады, что он появился на Дальнем Востоке. В Хабаровске очень много ребят, которые играют в баскетбол, много поклонников нашего вида спорта. И это здорово, что теперь в этом городе появилась самая современная площадка».

В рамках своего визита на Дальний Восток Петр Фрадков также подписал соглашение с Дмитрием Демешиным о развитии других проектов в регионе для его социально-экономической модернизации. В частности, со стороны Хабаровского края есть заинтересованность в участии банка в развитии туристско-рекреационной и гостиничной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов, в том числе по развитию территорий края, расширению и модернизации топливно-энергетического комплекса и др.

«На протяжении многих лет правительство Хабаровского края и ПСБ связывают прочные партнерские отношения по многим направлениям: реализация инвестиционных, социальных проектов, исполнение государственных контрактов по государственному оборонному заказу, повышение финансовой грамотности населения, повышение доступности финансовых услуг в крае. И мы заинтересованы в расширении нашего взаимодействия. Рассчитываем в том числе на реализацию инвестиционно-экономической программы», — отметил Дмитрий Демешин, врио губернатора Хабаровского края.