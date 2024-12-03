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Сегодня, 11:15

Убийц юных украинских баскетболистов осудили в Германии. Они получили до 10 лет тюрьмы

4 немецких подростка получили сроки за убийство украинских баскетболистов
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Украинский баскетболист Владимир Ермаков
Украинский баскетболист Владимир Ермаков.
Фото Пресс-служба Федерации баскетбола Украины, Global Look Press
Преступление произошло в феврале.

Четыре подростка отправятся в тюрьму из-за убийства двух украинских баскетболистов в Германии в феврале 2024 года. Как сообщает Stern, все приговоренные к лишению свободы осуждены на длительный срок — от 8,5 до 10 лет. Все они — несовершеннолетние.

Когда произошло убийство

10 февраля 17-летний украинец Владимир Ермаков и его 18-летний соотечественник Артем Козаченко, выступавшие за местную молодежную баскетбольную команду ART Giants, направлялись из Оберхаузена в Дюссельдорф на автобусе. По данным издания Zeit, конфликт случился как раз в автобусе: украинцы поссорились с четырьмя подростками, после чего те напали на них с ножами на вокзале. Ермаков от полученных травм скончался на месте, Козаченко — через 10 дней в больнице. Всего после драки были госпитализированы четыре человека.

В&nbsp;Германии убили украинского баскетболиста. Bild: убийцей украинского баскетболиста оказался немецко-турецкий школьник

Оснований для преступления у нападавших не было. Zeit со ссылкой на полицию утверждает, что преступление произошло не на почве ксенофобии. По сведениям DPA, убийцы действовали без всякой причины — они заранее договорились устроить конфликт с первыми встречными. Трое из четырех осужденных ранее уже совершили несколько преступлений.

Земельный суд в Эссене приговорил всех четверых убийц к лишению свободы
Фото Global Look Press

Длительные сроки

Земельный суд в Эссене приговорил всех четверых убийц к лишению свободы от 8,5 до 10 лет. Всем подсудимым на момент преступления было от 14 до 16 лет. Двое из них — сирийцы, один — немец турецкого происхождения, а у четвертого есть паспорта Германии и Греции.

Из-за несовершеннолетия обвиняемых процесс проходил за закрытыми дверьми. Как сообщают немецкие СМИ, в Эссен специально прилетели родители одного из погибших. Отмечается, что все преступники полностью признали свою вину и извинились перед ними. «Однако родителям сложно справиться со случившимся, ведь они потеряли своих детей навсегда», — цитирует Stern адвоката Алису Скальоне.

Баскетбол
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