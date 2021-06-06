Баскетбольный Алекс Фергюсон готовится завершить карьеру. История великого Майка Кржижевски

Александр Невзгода — о тренере, возведшем верность семье, организации и баскетболу в абсолют.

В начале июня было объявлено, что сезон-2021/22 станет последним в карьере Майка Кржижевски. Для рядового любителя баскетбола эта новость станет малозначащей и проходной, а для специалистов и фанатов игры с оранжевым мячом это событие сродни уходу Алекса Фергюсона из футбола, Кейси Стенгела из бейсбола, Скотти Боумена из хоккея и Пэт Сэммитт из женского студенческого баскетбола.

One last ride for Coach K ?



Duke announces the 2021-22 season will be the last for Mike Krzyzewski. pic.twitter.com/GRjfKVRg4G — NCAA March Madness (@marchmadness) June 2, 2021

Наверняка для людей, которые родились до 1980 года, фигура Майка была малозаметной на боковой линии Cameron Indoor Stadium. Все, что было после, это самый длительный период устойчивого развития баскетбольной программы в студенческом баскетболе, а может быть, в истории всего спорта.

Сумасшедшие цифры

Обратимся к сухим цифрам, которые в случае Майка практически созвучны с рекордами. С 1986 года Coach K (само это имя — широко узнаваемый бренд в мировой спортивной индустрии) привел Университет Дьюка к более чем 1170 победам (ближайший преследователь — Джим Бухейм из Сиракьюза с 1083), участвовал в 12 «Финалах четырех» (тут Майк делит первое место с Джоном Вуденом, тренировавшим еще динозавров по фамилии Алсиндор и Уолтон), 15 сезонах с 30+ победами, имеет 517 побед в конференции АСС (ближайший преследователь — тренер Майкла Джордана Дин Смит, который очень давно не тренирует), 5 побед в турнире НCAA (рекорд Вудена никогда не будет побит, но на второе место Майка сложно будет взобраться), 35 выходов в «Большой Танец» и 15 чемпионских титулов самой сложной конференции ACC.

На драфте НБА были выбраны 67 игроков, тренировавшихся у Майка (в июле их число увеличится еще на 3-4), из них 41 игрок был выбран в первом раунде драфта. Не спрашивайте, рекорд ли это.

Внутриамериканские дела отодвинем в сторону и перейдем к проблемам глобальным. Кржижевски был частью пяти команд, завоевавших золотые олимпийские медали (1984, 1992, 2008, 2012 и 2016).

Панамериканизм в баскетболе — дело номер один для любого американца, но никто не сможет отнять у Майка место в тройке тренеров, оказавших самое большое влияние на международный баскетбол. Двумя другими наверняка будут Генри Айба (золото Олимпиад 1964 и 1968 годов и серебро-1972) и Чак Дейли (человеку, собравшему Dream Team и «открывшему» миру профессиональный баскетбол, навеки гарантировано место во всех поисковиках интернета).

Two @FIBAWC titles ??

Three @Olympics gold medals ???

Five @NCAA championships ???



Coach K is set to reveal this season will be his last, calling time on what has been a remarkable career.



Is Mike Krzyzewski the coaching ?? pic.twitter.com/PFMHHrrRFM — FIBA (@FIBA) June 2, 2021

Да, Джон Вуден выиграл 10 национальных чемпионатов за 12 сезонов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, но Coach K поддерживал свою программу на высшем уровне больше 35 лет. Никто так долго не делал это так хорошо.

Уважение

В чем секрет успеха выходца из польской семьи и начавшего свой баскетбольный путь в Украинской деревне (Ucrainian village) Чикаго?

Стоит начать с того, что Майк всегда умел со всеми говорить и никогда не боялся это делать ни с теми, кто ниже его по статусу, ни уж тем более кто выше. История развития этого кунг-фу началась в далеком прошлом, когда Кей выполнял роль баскетбольного коммивояжера, разъезжая по 25 дней в месяц в попытке уговорить лучших игроков сыграть за Университет Индианы или за Университет Военной академии. На пути к званию лучшего рекрутера (привет, вечный заклятый друг Джон Калипари) 4 первых номера драфта (Зайон Уильямсон и Кайри Ирвинг среди них), 5 вторых и 7 третьих (Грант Хилл, Кристиан Лейтнер, Джейсон Тейтум и звезды попроще).

В анналы науки о переговорах обязательно войдет сага с назначением Майка главным тренером национальной сборной США (второй человек в стране после президента) в 2005 году. После самой позорной, на мой взгляд, сборной США 2004 года было принято решение сменить курс развития баскетбола на международном уровне. Джерри Коланджело полностью отдал бразды правления в руки Майка. В итоге в Пекин собралась сборная звезд, никогда не игравших в одном зале. К неуправляемому без Джексона Брайанту добавились уже не управляемый тренером Леброн, пофигист Энтони, единоличник Дерон Уильямс, раздолбай Дуайт Ховард, трудяга Уэйд и прочие звезды первой величины.

Mike Krzyzewski reveals what Kobe Bryant said to him after showing up to Team USA training camp 2 days early



«I wanna guard the best perimeter player on every team we face... and I promise you, I'll destroy them.» ?? pic.twitter.com/wsvDg0pPIE — Lakers Daily (@LakersDailyCom) April 7, 2021

Для этой команды было даже название придумано соответствующее — Redeem Team. Именно ей пришлось «искупать» грехи Афин. Грехи были «отмыты» и в Пекине, и в Лондоне, и в Рио. Что там будет в Токио — уже не коснется Майка.

Второй секрет Майка — умение уважать каждого человека. В своей книге «Вне баскетбола. Словарь успеха», которую я имел честь и невероятное удовольствие перевести на русский язык, Майк рассказывает одну историю. На одной из тренировок подготовительного периода к Барселоне Тренер Кей пришел в зал раньше всех. Во всяком случае, ему так казалось. Когда из раздевалки вышел уже готовый заниматься Майкл Джордан, то в сердце у менее известного Майка на тот момент екнуло. Джордан подошел к ассистенту главного тренера (такая была должность в копилке Майка в Барселоне) и попросил поработать над броском.

— В моей голове, — пишет Майк, — промелькнула только одна мысль: «Ко мне подходит лучший игрок НБА на тот момент, человек, который много лет подряд был лучшим снайпером НБА, и просит поработать над броском, и делает это с максимальным уважением».

Удивлению тренера не было предела, но это самое «уважение» (Respect в книге Майка) он перенес сквозь всю свою тренерскую карьеру.

Ценности

Вот лишь одна из историй, которая характеризует Майка.

«Я много раз говорил, что моя мама — величайший человек в моей жизни, — пишет в своей книге Кржижевски. — Она получила восьмилетнее образование и работала уборщицей в Chicago Athletic Club, добывая себе деньги на жизнь. С ранних лет я выучил, что некоторые из величайших людей в мире моют полы, чтобы заработать себе на жизнь. Когда ты относишься к окружающим по достоинству и ценишь каждого по заслугам, можешь получить взамен гораздо больше.

Mike Krzyzewski's Family: The Pictures You Need to See https://t.co/RbkTXHppJD pic.twitter.com/VdEllJuhz5 — viraleditorial (@viraleditorial) March 24, 2016

Д.С.Уильямс, охранник из Дьюка, — один из моих лучших друзей. Нас связывает крепкая дружба. Многие говорят, что я зря трачу на него свое время, но в действительности я дорожу его дружбой и ценю его советы больше всех в жизни.

Д.С. отвечает за чистоту раздевалок и залов в Дьюке. Но ко всему прочему он является носителем духа, которым проникается каждый из участников программы. Он также занимался госпел-музыкой и всегда ходил с хорошим настроением.

Д.С. выполнял свою работу с непередаваемой гордостью. Из-за того, что его требования к выполнению своей работы были настолько запредельны, что любой, глядя на его работу, становился более требовательным к себе. Наши игроки не могли позволить себе бросить что-то на пол в спортзале, так как знали, что Д.С. обязательно поднимет брошенное. Д.С. способствовал созданию той непередаваемой атмосферы, которая способствовала успеху и гордости.

За 18 лет его работы в Дьюке не было раздевалки Коуча Кея, не было раздевалки Гранта Хилла, не было раздевалки Шейна Баттье, была только его раздевалка.

Д.С. был хозяином всего, и остальные пользовались результатами его работы. Часто он делился впечатлениями о состоянии того или иного игрока. И я всегда прислушивался к его мнению. И он всегда оказывался прав.

У нас великолепный показатель побед на домашней площадке за последние несколько десятилетий. Когда я выхожу из зала после окончания домашней игры, я не останавливаюсь, чтобы пожать руку зрителям или с кем-то поговорить. Но после каждой домашней игры я жму руку Д.С.

Я выступил с речью на похоронах Д.С. в 2005 году и встретил его семью и друзей. Я долго и с гордостью говорил о том, что для Д.С. был частью Дьюка.

Очень часто люди утрачивают многие значимые знакомства с удивительными людьми только потому, что судят о людях по тому, чем они зарабатывают себе на жизнь, какую одежду носят и на какой машине катаются. Д.С.Уильямс был великим человеком. Я тяжело переживал его утрату. Но я был счастлив знать его в течение 18 лет. Я не всегда пользовался его дружбой, но я навсегда вынес из нашей дружбы понимание того, что каждого человека надо ценить по заслугам.

Простое действие — выражение уважения — позволит вам встретить людей, подобных Д.С., позволит им войти в вашу жизнь и сделает вас лучшим человеком".

Верность

Куинн Снайдер — нынешний тренер «Юты Джаз» — в 2013 году удостоил встречи автора этих строк. Не то чтобы ассистент главного тренера НБА тогда был неприкасаемым, но приватная беседа про Майка Кржижевски явно была оффтопной для Куинна. Воспоминания обо всех жизненных принципах Майка, пройденный путь от игрока до ассистента в родном же Дьюке и, конечно же, благодарность тренеру, который дал ему толчок в нужном направлении.

Куинн Снайдер, тренер ЦСКА, он же ученик Майка Кржижевски, написал предисловие к книге. Спасибо, @CSKABasketball pic.twitter.com/4HnDGOA8 — Nevzgoda (@nevzgoda) January 10, 2013

Интересно, что на данный момент Снайдер — единственный главный тренер — выходец из Дьюка (не учитываем представителей фронт-офисов команд: Майка Данливи — младшего, Траджана Лэнгдона, Элтона Брэнда, Дэнни Ферри, Шейна Баттье, Гранта Хилла, Ника Эрисона). Зато многие другие ученики Майка разошлись по другим университетам в поисках построения своей школы (13 игроков Майка входят в тренерские штабы различных вузов).

Вишенкой пусть будет факт, что нынешний коммисионер Лиги Адам Сильвер отучился в Дьюке. В форме Blue Devils замечен не был, но часы разговоров с Кржижевски провел.

Естественно, что за время своей работы в Дьюке Майк получал самые выгодные предложения от профессиональных команд. Известны не менее пяти случаев таких «заходов». В 1990 году «Селтикс» вспомнили, что когда-то умели выигрывать и решили позвать Майка. Майк отказался, чтобы в 1991 и в 1992 годах взять два титула чемпионов НСАА подряд. В 1994 году «Портленд» также смотрел в сторону Майка, но после Олимпиады в Барселоне Майк даже принципиально не мог смотреть на «Трейл Блейзерс».

«Лейкерс», понимая, что после ухода Фила Джейсона нужна фигура не менее значительная, в 2004 году также позвали Майка на пост главного тренера. 40 миллионов долларов на пять лет и часть акций от Митча Купчака не смогли соблазнить Кржижевски.

В 2010-м «Нетс» (еще не «Бруклин», а всего лишь «Нью-Джерси») предложил тренеру больше 12 миллионов долларов за сезон (тут можно было бы написать больше 120, никто бы не заметил). Годом позже и «Миннесота» предложила нечто подобное. Отказы были в обоих случаях.

В нынешней культуре для таких случаев используется термин «лояльность», иногда добавляется «приверженность». На гербе Университета Дьюка изображен рыцарь. В их времена использовалось только одно слово — верность.

Спасибо тебе за эталон поведения, Майк Верный рыцарь Кржижевски.

Александр Невзгода