Швед может закончить выступления в Китае в этом сезоне. Что пошло не так?

Смена тренера, разыгравшиеся американцы, местные тонкости.

В конце прошлой недели стало известно, что в «Шаньси» приняли решение исключить из заявки лидера команды образца прошлого сезона Алексея Шведа. Китайская лига (CBA) не ограничивает клубы по числу иностранцев на контракте, но в активной заявке может быть только четыре легионера. Сейчас у команды из Тайюаня это американцы Брэндон Гудвин, Харри Джайлз, Хамиду Диалло и сенегалец Ибраим Фалль Файе. Последний и «заменил» Шведа, оправившись от травмы. Отметим, что также в этом сезоне за «Шаньси» выступал экс-центровой «Баварии» Ондржей Балвин, однако представитель Чехии был отчислен (на его место был взят экс-игрок «Сакраменто» Джайлз). Швед пока находится на действующем соглашении и еще может вернуться в состав. Но похоже, что такая вероятность не самая высокая.

20 плюс

В своем первом сезоне в чемпионате Китая бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги и дважды лучший снайпер этого турнира вывел команду с небольшим бюджетом в плей-офф, сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Причем почти всю концовку сезона россиянин провел с незалеченной травмой.

«До плей-офф я довольно долго играл с повреждением, — отмечал в интервью «СЭ» Швед. — Врачи сказали, что на восстановление уйдет минимум три-четыре недели. Но я понимал, что если буду следовать их рекомендациям, то вряд ли моя команда выйдет в плей-офф. Поэтому, пропустив несколько игр, попросил тренера вернуть меня в состав. Но в матче с «Нанкином», где я сделал трипл-дабл, мой надрыв стал еще больше, и по этой же мышце ниже появился еще один. А через два дня нам предстоял решающий матч за выход в плей-офф с «Тяньцзинь». Первую половину наблюдал за игрой со скамейки (постоянно крутя велотренажер), а в третьей четверти попросил выпустить меня на паркет и отыграл до конца встречи (24 минуты). Мы выиграли, а мне не хватило всего двух подборов до трипл-дабла».

Также Швед успел установить рекорд CBA: шесть точных трехочковых за одну четверть. В межсезонье было понятно, что «Шаньси» сделает все возможное, чтобы удержать своего лидера. Однако переговоры по новому контракту затянулись. «Помимо «Шаньси» мы вели переговоры еще с двумя клубами: «Шанхаем» и «Цзилинь». Они были готовы выкупить права на Шведа у клуба из Тайюаня, но в итоге договориться по сумме бай-аута не получилось», — объяснял «СЭ» ситуацию Обрад Фимич.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Из-за этой неопределенности Швед приехал в «Шаньси» уже по ходу чемпионата, а его команда к тому моменту набрала отличный ход: семь побед в восьми матчах. Причем в этих играх солировали конкуренты Шведа по задней линии — Брэндон Гудвин и Хамиду Диалло. Они показывают высокую статистику и сейчас. Средние показатели экс-разыгрывающего «Кливленда» Гудвина — 25,5 очка, 5,1 подбора и 7,9 передачи. У бывшего защитника «Детройта» Диалло — 20,6 очка, 6,9 подбора и 2,1 передачи. А учитывая, что в CBA на паркете половину матча может находиться только один легионер (с начала третьей четверти — два), то смысла тренеру менять работающий механизм особо не было.

К тому же в «Шаньси» перед началом сезона сменился наставник. Ян Сюэцзэна, который считал Шведа незаменимым игроком, сменил его ассистент Пан Джиан. Он по-другому строит игру команды, а учитывая, что из-за контрактных обязательств россиянин не проходил предсезонку с клубом, это стало дополнительной проблемой.

Джиан предоставил Шведу не так много шансов показать себя. В текущем сезоне Алексей отыграл только в пяти матчах CBA, набирая 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Китайский подход

В Китае в последние годы для иностранцев работает правило негарантированных контрактов. Оно заключается в том, что легионера могут отчислить в первые два месяца соглашения без какой-либо неустойки. Именно поэтому в клубах CBA так часто меняются иностранцы. Не приносишь той пользы, которой от тебя хотели, — отчисляем и берем нового.

Так, в этом сезоне меньше месяца в «Шэньчжэнь Леопардс» продержался один из лидеров «Зенита» двух последних сезонов Томас Эртель. Кстати, опытного француза в составе «леопардов» заменил другой представитель Лиги ВТБ Маркелл Джонсон, который на момент отъезда был лучшим снайпером во всех европейских лигах. В прошлом сезоне из всех команд CBA по ходу сезона было отчислено более 30 иностранцев.

Еще один важный момент: если китайский клуб отчисляет игрока, то баскетболист в этом сезоне уже не сможет выступать ни за одну другую команду CBA. То есть если «Шаньси» решит выйти из контракта Шведа, то в этом сезоне он уже попрощается с китайским чемпионатом.

Безусловно, это неприятный момент. Особенно понимая, что в приглашении российского защитника были заинтересованы два крупных клуба лиги. Но на Китае баскетбольная жизнь не заканчивается. Алексей еще готов продолжать карьеру, а значит, будет востребован на разных континентах. Не будет ничего удивительного, если он подпишет контракт с клубом — участником Евролиги.

Перед отъездом в Китай в его услугах была заинтересована «Црвена Звезда», а «Баскония» была готова обсуждать конкретные цифры возможного контракта.