«ГазМяс» наяву или красивый жест? В Испании игроков поставили на колени перед фанатами

Феликс Санчо хотел проявить уважение к фанатам после вылета «Бургоса» из высшей лиги, но вмиг стал антигероем.

Президент и владелец испанского баскетбольного клуба «Сан-Пабло Бургос» Феликс Санчо, который в последние годы считался одним из самых эффективных менеджеров в европейском баскетболе, резко стал персоной нон грата. Его оскорбляют пользователи в соцсетях, а коллеги обвиняют в отвратительном отношении к своим игрокам. Все дело в жесте Санчеса после проигранной игры его команды в минувшие выходные. «Бургос» крупно уступил «Фуэнлабраде» (66:83), потеряв шансы остаться в ACB на следующий сезон. Это болезненное поражение от мадридцев случилось на глазах фанатов, которые практически полностью заполнили домашнюю арену (около девяти тысяч человек).

Обвинение в пиаре

После финального свистка Санчо решил отдать дань уважения фанатам, опустившись на колени. Игроки были растеряны, но босс попросил их повторить этот жест (многие считают, что приказал). В итоге они его послушались, простояв на коленях около минуты. Многие болельщики на арене плакали и аплодировали своей команде. По-хорошему этот момент должен был стать одним из украшений сезона, но обернулся скандалом.

Многие фанаты в социальных сетях назвали поступок Санчо «позором». Обвиняли его в позерстве, самопиаре, издевательстве над игроками. Многие и вовсе написали, что теперь будут бойкотировать игры команды, пока клуб возглавляет этот человек. Эти высказывания кажутся странными. Вставать на одно колено в поддержку BLM считается красивым жестом, который надо всячески поддерживать. А извинения перед своими фанатами — жестокое оскорбление болельщиков.

«Это был момент максимального напряжения, — объясняет президент. — Я ни в коем случае не собирался никого унижать. Просто хотел извиниться перед нашими болельщиками, а не сделать кому-либо что-то плохое. Если это неправильно поняли, мне очень жаль, но я хотел выразить это уважение людям, которые поддерживают спорт, людям, которые приходят на трибуны в удачные и неудачные дни своей любимой команды. Возможно, встать на колени, это был не самый подходящий жест. Игроки мне это сказали. Но мы сделали свою работу не так, как должны. И я в первую очередь, так как являюсь президентом клуба».

Высказался даже главный тренер «Манресы» Педро Мартинес (пять лет назад выигрывал титул ACB c «Валенсией»), который заявил, что игроки не должны извиняться за поражения, если они оставались профессионалами до конца.

Две победы в ЛЧ и полуфинал ACB

Клуб выступал в высшем дивизионе чемпионата Испании на протяжении пяти последних сезонов. Лучший результат — четвертое место по итогам сезона-2019/20. «Бургос» дошел до «Финала четырех», уступив там «Барселоне» во главе с самым высокооплачиваемым игроком Европы Николой Миротичем. Также за это время клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов — в 2020 и 2021 годах (скорее это подчеркивает не силу «Бургоса», а посредственность флагманского клубного турнира ФИБА). С другой стороны, титул есть титул.

Безусловно, большую роль в этих успехах играл Санчо, вложивший личные средства в клуб, а также лично занимавшийся селекцией. У «Бургоса» мощная фанатская база, несмотря на молодой возраст клуба (основан в 1994 году). Почти все матчи команды сопровождаются аншлагами.

Исключением не стал и этот сезон, хотя «Бургос» однозначный аутсайдер высшего испанского дивизиона. В 34 матчах регулярки Хавьер Рабаседа и компания одержали всего 10 побед.

«В течение всего года мы не соответствовали ожиданиям, ни в одном матче, — заявил капитан команды Рабаседа. — Мы упустили много возможностей сделать так, чтобы этого не произошло. Игроки, безусловно, виноваты в том, что произошло».

Слова поддержки нашел и главный тренер коллектива Пако Ольмос, подписавший контракт с командой в январе 2022 года.

«Я никогда не пожалею, что пришел сюда, — отметил 51-летний наставник. — Это большой проект. Мы молодой клуб, который жил успехом и чемпионством. Момент страданий был тяжелым. У нас есть наследие — наши болельщики и наша арена».