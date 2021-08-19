Звездный новичок «Зенита» Напьер рассказал о своей форме после годового перерыва
Разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер рассказал о своем функциональном состоянии. Экс-разыгрывающий «Портленда» и «Вашингтона» последний раз выходил на паркет в августе 2020 года, набрав 9 очков почти за 18 минут на паркете.
— Я в хорошей форме, — подчеркнул Напьер. — Знаю, что кого-то может смутить, что я год не играл в официальных матчах, но, поверьте, все это время я постоянно тренировался и противостоял серьезным оппонентам в дружеских играх и лигах Pro-Am. Интерес со стороны Хави Паскуаля говорит о том, что я востребован на высоком уровне. Надеюсь, что не разочарую болельщиков и покажу все, на что способен. Хочу оправдать возложенное на меня доверие.
Рекорд личной результативности Напьера в НБА — 32 очка. Контракт с ним заключен на год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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