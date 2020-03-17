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Жеребьевка мужского и женского олимпийских баскетбольных турниров отложена из-за коронавируса

15:10
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Международая федерация баскетбола (ФИБА) объявила о том, что жеребьевка мужского и женского олимпийских турниров отложена из-за пандемии коронавируса.

— С учетом последних обстоятельств, связанных с коронавирусом, ФИБА принимает решение отложить жеребьевку мужского и женского олимпийских баскетбольных турниров, которая должна была состояться в Швейцарии 20 марта, — говорится в заявлении ФИБА. — Дата проведения жеребьевки будет названа позднее.


Баскетбольные турниры на Олимпиаде-2020 в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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