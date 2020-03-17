Жеребьевка мужского и женского олимпийских баскетбольных турниров отложена из-за коронавируса

Международая федерация баскетбола (ФИБА) объявила о том, что жеребьевка мужского и женского олимпийских турниров отложена из-за пандемии коронавируса.

— С учетом последних обстоятельств, связанных с коронавирусом, ФИБА принимает решение отложить жеребьевку мужского и женского олимпийских баскетбольных турниров, которая должна была состояться в Швейцарии 20 марта, — говорится в заявлении ФИБА. — Дата проведения жеребьевки будет названа позднее.

Following the latest developments with the COVID-19 pandemic, the Draw for the @Tokyo2020 Men's & Women's Olympic Basketball Tournaments, which was set to take place at the Patrick Baumann House of Basketball in Mies, ?? on March 20, is postponed to a date yet to be confirmed. — FIBA media (@FIBA_media) March 17, 2020





Баскетбольные турниры на Олимпиаде-2020 в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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