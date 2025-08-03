Жену баскетболиста Галлинари укусила акула: «Смотрю на ногу и вижу изжеванную кожу»

Жена баскетболиста Данило Галлинари Элеонора Бой рассказала, как пережила нападение акулы во время отдыха в Пуэрто-Рико.

«Помню, как трогаю себя и чувствую что-то мягкое. Начинаю кричать, выбегаю из воды, муж хватает детей и идет за мной. Я смотрю на свою ногу и вижу что-то красно-оранжевое. Это была моя изжеванная кожа, которая слазила. Выглядело ужасно», — цитирует девушку La Gazzetta dello Sport.

36-летний Галлинари выступает за пуэрториканский клуб «Вакуэрос де Байямон». Ранее он играл в НБА за «Никс», «Денвер», «Клипперс», «Оклахому», «Атланту», «Вашингтон», «Детройт» и «Милуоки».

Всего итальянец провел в НБА 777 матчей, в среднем набирая 14,9 очка, 4,7 подбора и 1,9 передачи.