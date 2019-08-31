Женская сборная России по баскетболу 3x3 вышла в 1/4 финала Кубка Европы

Женская сборная России по баскетболу 3x3 вышла в четвертьфинал Кубка Европы, который проходит в Дебрецене (Венгрия).

В первом матче группы A российская команда победила сборную Испании (16:12), во второй встрече оказалась сильнее команды Италии (22:20). В состав сборной России входят Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр и Ольга Фролкина.

Россиянки вышли в четвертьфинал турнира с первого места в группе.