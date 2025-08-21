Заседание по делу об экстрадиции баскетболиста Касаткина в США состоится 27 августа

Судебное заседание по делу об экстрадиции в США российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого задержали во Франции, состоится 27 августа, сообщает ТАСС.

Заседание пройдет в следственной палате Апелляционного суда Парижа в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, где его подозревают в причастности к киберпреступлениям. Спортсмен находится под стражей с 23 июня.

В конце июля Касаткин заявлял о надежде на то, что его поместят под домашний арест на время расследования.