Защитник «Портленда» Дэмиэн Лиллард набрал 51 очко в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты» (124:107) и занял 10 строчку по количеству матчей в лиге с 50 набранными очками или более. После встречи с «Джаз» на счету Лилларда 9 таких игр в карьере. Примечательно, что 4 из 9 матчей американца с показателем в 50 или больше набранных очков приходится на текущий сезон, при этом 3 из них состоялись в последние 2 недели. Лидером по количеству игр с 50+ очками является Уилт Чемберлен, на его счету 118 таких встреч.

В сезоне-2019/20 Лиллард набирает 29,8 очка, 7,9 ассиста и 4,4 подбора в среднем за игру. В последних 8 играх регулярного чемпионата защитник «Портленда» набрал 361 очко и 77 результативных передач.