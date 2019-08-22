Юнас Жеребко уверен, что «Химки» могут победить любой европейский клуб

Новичок «Химок» Юнас Жеребко рассказал о целях на ближайший сезон. Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано на два года.

— Ну, вообще мои личные цели я оставлю при себе, а команда, как я уже говорил, у нас хорошая, — цитируют «Известия» Жеребко. — Мы способны победить любой европейский клуб. Будь то ЦСКА, «Реал» или «Фенербахче»...Главное, наиграть связи в межсезонье и обрести уверенность в своих силах. Мне нравится философия игры Римаса, поэтому я очень хочу, как можно скорее приступить к работе.

Я очень взволнован по этому поводу, думаю, что у меня получится порадовать российских болельщиков. Все мои фанаты, которые следили за мной в NBA, я знаю, вы хотите меня увидеть на паркете, и я тоже очень жду этого момента. Как я уже сказал, думаю, у нас хорошая команда и мы сможем обыграть всех и каждого в Европе. Так что следите за «Химками» в этом году.

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