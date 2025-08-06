Ищенко: «Удивились, что за сборную России в Гизе пришло болеть больше, чем за Египет»

Атакующий защитник сборной России Всеволод Ищенко прокомментировал «СЭ» победу над Египтом (94:67) в товарищеском матче, который проходил в Гизе.

— Чем вторая игра в Гизе отличалась от первой? Как сумели перестроиться после обидного поражения?

— Также как и во втором матче с Ираном мы сделали больший акцент на защите один на один.

— Когда поняли, что игра будет победной?

— Особо старались не смотреть на табло. Чтобы не получилось также, как в первой игре, когда мы упустили большое преимущество в счете в заключительной четверти.

— Кто были лидерами во второй встрече?

— Два Антона. Квитковских и Карданахишвили.

— В трансляции были слышны крики поддержки болельщиков. Сильно это ощущалось в зале?

— Да, поддержка ощущалась. Даже немного удивились, что за нас пришло болеть больше, чем за сборную Египта.

— ?Как оцениваете свою игру в этих матчах? Что получалось, а что нет?

— Сыграл плохо в нападении, но вроде неплохо отработал в защите. Пока не могу до конца почувствовать, что я должен делать.

Во втором матче с Египтом Ищенко набрал 4 очка, 2 передачи и 1 подбор за 13:02 на паркете.