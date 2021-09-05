«Восток» и «Запад» сыграли в баскетбол и футбол на ВЭФ-2021

Товарищеские матчи по баскетболу и футболу Skolkovo Eastern Game между командами «Запад» и «Восток» прошли во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и другие участники ВЭФ-2021 сыграли за команду «Запад». Капитаном соперников была начальник управления физической культуры и спорта Владивостока Юлия Вельбик. Матч прошел в спорткомплексе «Динамо», который принимал заключительный этап подготовки мужской и женской команды по баскетболу 3х3 — серебряных призеров Токио-2020.

«Восток» выиграл матч по баскетболу — 47:43. Ранее в футбольном матче также сильнее была команда «Востока» — 4:3. Одним из самых заметных на футбольном поле был участник международных соревнований на выносливость Дмитрий Якухный из Владивостока, пробежавший в период самоизоляции 100 км вокруг кровати за 10 часов.

Организатором матчей по баскетболу и футболу выступил спортивный клуб «Сколково» при поддержке «РК-Спорт» — спортивной платформы Фонда «Росконгресс».