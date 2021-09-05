«Восток» и «Запад» сыграли в баскетбол и футбол на ВЭФ-2021
Товарищеские матчи по баскетболу и футболу Skolkovo Eastern Game между командами «Запад» и «Восток» прошли во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и другие участники ВЭФ-2021 сыграли за команду «Запад». Капитаном соперников была начальник управления физической культуры и спорта Владивостока Юлия Вельбик. Матч прошел в спорткомплексе «Динамо», который принимал заключительный этап подготовки мужской и женской команды по баскетболу 3х3 — серебряных призеров Токио-2020.
«Восток» выиграл матч по баскетболу — 47:43. Ранее в футбольном матче также сильнее была команда «Востока» — 4:3. Одним из самых заметных на футбольном поле был участник международных соревнований на выносливость Дмитрий Якухный из Владивостока, пробежавший в период самоизоляции 100 км вокруг кровати за 10 часов.
Организатором матчей по баскетболу и футболу выступил спортивный клуб «Сколково» при поддержке «РК-Спорт» — спортивной платформы Фонда «Росконгресс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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