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Во время турнира в Новосибирске умер баскетболист

18:22
Алексей Устиновский. Фото "НБА - Новосибирская Баскетбольная Ассоциация"
Алексей Устиновский. Фото "НБА - Новосибирская Баскетбольная Ассоциация"

Трагедия произошла во время турнира по стритболу в Новосибирске, сообщает группа «НБА — Новосибирская Баскетбольная Ассоциация» в соцсети «Вконтакте». Умер игрок команды «Юго-Запад» Андрей Устиновский. Во время игры у него остановилось сердце.

«Сегодня на турнире по стритболу остановилось сердце у Алексея Устиновского. Мы знали его как опытного игрока команды «Юго-Запад», доброго и мудрого человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов.

Светлая память! Соболезнуем родным и близким Алексея", — говорится в сообщении группы.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-42547084_6653

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