Во время турнира в Новосибирске умер баскетболист

Трагедия произошла во время турнира по стритболу в Новосибирске, сообщает группа «НБА — Новосибирская Баскетбольная Ассоциация» в соцсети «Вконтакте». Умер игрок команды «Юго-Запад» Андрей Устиновский. Во время игры у него остановилось сердце.

«Сегодня на турнире по стритболу остановилось сердце у Алексея Устиновского. Мы знали его как опытного игрока команды «Юго-Запад», доброго и мудрого человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов.

Светлая память! Соболезнуем родным и близким Алексея", — говорится в сообщении группы.