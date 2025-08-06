Генсек РФБ: «В следующем году Египет, вероятно, будет проводить сборы на территории РФ»

Исполнительный директор, генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок в комментарии для «СЭ» подвел итоги двух товарищеских матчей национальной команды в Египте. Во второй игре подопечные Зорана Лукича одержали крупную победу (94:67).

— Наша команда заметно преобразилась по сравнению с первой проигранной игрой в Гизе. Что изменилось на паркете?

— Сборная Египта была нам незнакома, поэтому после первого матча у ребят было понимание, от кого ждать угрозы. Плюс в строй вернулось несколько опытных игроков, включая Квитковских и Карданахишвили. И, конечно, бросалось в глаза, что наши игроки вышли с более серьезным настроем. Поражение в первой игре стало хорошим уроком, все хотели реабилитироваться. Плюс тренерский план на игру строго выполнялся, было видно, с каким усердием все играли в защите. Отсюда и такой результат.

— Вы встречались с коллегами из Федерации баскетбола Египта. К чему пришли в переговорах?

— Да, действительно провели продуктивную встречу с коллегами из египетской федерации. Большое им спасибо за два интересных матча, которые получилось сыграть на выезде. Сборная Египта была очень заинтересована в приглашении России к себе. Они хотели сыграть с сильным соперником незадолго до приближающегося Афробаскета-2025, который пройдет в Анголе. Для них эти матчи были важны. Отметил бы, что последние четыре года баскетбол в Египте стремительно развивается. Недавно они участвовали в товарищеском турнире в Иране, где также участвовали сборные Иордании, Сирии и Ливана. И египтяне обыграли все сборные, кроме Ливана.

Обговорили же мы планы на будущее. На следующий год планируем провести матчи женских сборных U-18. Также обсудили момент с участием в различных турнирах, договорились обмениваться информацией и поддержкой. Местная федерация баскетбола заинтересована в проведении сборов на территории России. В этом году их резервные команды проводили летние сборы в Сербии и Турции. Будем стараться помогать коллегам из египетской федерации проводить сборы и на территории России.

— В трансляции были слышны крики «Россия, Россия». Там действительно было более 100 наших соотечественников?

— В Египте достаточно большой штат нашего посольства, в нем работают порядка 300 человек. На первую игру пришло 60 человек. Сегодня в трансляции было видно, что их было заметно больше и они активно поддерживали нашу сборную. Было приятно, что многие болельщики в интернете ждали эти матчи. Да, трансляции прошли не так гладко как хотелось бы (возникли технические трудности с подачей сигнала), но люди дождались. Постараемся, чтобы в будущем таких моментов не возникало.