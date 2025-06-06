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6 июня 2025, 21:35

Владельцу «Панатинаикоса» Яннакопулосу на 10 месяцев запретили вход на спортивные мероприятия

Алина Савинова

Спортивный суд Греции вынес наказание владельцу «Панатинаикоса» Димитрису Яннакопулосу за инцидент во втором матче финальной серии чемпионата страны с «Олимпиакосом».

Игра команд прошла 1 июня. В начале матча 51-летний функционер показывал непристойные жесты болельщикам соперника, которые выкрикивали оскорбительные вещи в его адрес и адрес его дочери. Прокурор распорядился арестовать Яннакопулоса, однако тот покинул арену, чтобы избежать задержания. После этого «Олимпиакос» подал в суд против функционера.

Согласно решению суда, владельцу «Панатинаикоса» запрещен вход на любые спортивные мероприятия в течение 10 месяцев. Также Димитриса оштрафовали на 20 тысяч евро за повторные нарушения. Сам «Панатинаикос» должен выплатить сумму в 44 тысяч евро.

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Баскетбол
БК Панатинаикос
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