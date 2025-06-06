Владельцу «Панатинаикоса» Яннакопулосу на 10 месяцев запретили вход на спортивные мероприятия

Спортивный суд Греции вынес наказание владельцу «Панатинаикоса» Димитрису Яннакопулосу за инцидент во втором матче финальной серии чемпионата страны с «Олимпиакосом».

Игра команд прошла 1 июня. В начале матча 51-летний функционер показывал непристойные жесты болельщикам соперника, которые выкрикивали оскорбительные вещи в его адрес и адрес его дочери. Прокурор распорядился арестовать Яннакопулоса, однако тот покинул арену, чтобы избежать задержания. После этого «Олимпиакос» подал в суд против функционера.

Согласно решению суда, владельцу «Панатинаикоса» запрещен вход на любые спортивные мероприятия в течение 10 месяцев. Также Димитриса оштрафовали на 20 тысяч евро за повторные нарушения. Сам «Панатинаикос» должен выплатить сумму в 44 тысяч евро.