Виталий Фридзон: "Радует, что появляются игроки, которые могут заменить наше поколение"

Капитан сборной России Виталий Фридзон высоко оценил игру молодых партнеров на товарищеском турнире в Вероне.

– Очень понравилось, как смотрелись наши молодые ребята, – приводит слова Фридзона "Известия". - Они показали желание побороться, голод, здорово помогали нам во всех матчах. Радует, что появляются игроки, которые в ближайшие год-два могут заменить наше поколение.

Мы постепенно находим ту игру, которую хочет видеть тренер. Начали делиться мячом, показывать командный баскетбол. Все ребята получают удовольствие от игры.

Сборная России готовится к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.