Вембаньяма: «Сражаться за свою страну — это совершенно другое, это придает дополнительную мотивацию»

Игрок «Метрополитана» Виктор Вембаньяма рассказал о своих эмоциях после вызова в сборную Франции.

«Я уже играл за молодежную сборную Франции. Это очень важно для меня. Сражаться за свою страну — это совершенно другое, это придает дополнительную мотивацию. Я постараюсь включиться в игру, адаптироваться как можно лучше, чтобы попытаться принести сборной Франции две победы. Я постараюсь привнести свежесть и энергию на площадке», — приводит L'Equipe слова 18-летнего баскетболиста.

Вембаньяма сыграет за национальную команду своей страны в ноябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира-2023. Сборная Франции встретится с Литвой 11 ноября и с Боснией и Герцеговиной 14 ноября.