В США баскетболисты избили своего тренера
10:23
Тренер баскетбольной команды из Ньюарка (штат Нью-Джерси) подвергся жестокому нападению со стороны своих подопечных. Они избили его на улице сообщает TMZ.
High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a— Chad (@ChadBlue_) February 7, 2020
По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу. Сообщается, что игроки набросились на мужчину после возвращения с выездного матча. Полиция завела уголовное дело, инцидент расследуется.