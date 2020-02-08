В США баскетболисты избили своего тренера

Тренер баскетбольной команды из Ньюарка (штат Нью-Джерси) подвергся жестокому нападению со стороны своих подопечных. Они избили его на улице сообщает TMZ.

High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a — Chad (@ChadBlue_) February 7, 2020

По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу. Сообщается, что игроки набросились на мужчину после возвращения с выездного матча. Полиция завела уголовное дело, инцидент расследуется.