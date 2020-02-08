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В США баскетболисты избили своего тренера

10:23
Матч НБА. Фото AFP
Матч НБА. Фото AFP

Тренер баскетбольной команды из Ньюарка (штат Нью-Джерси) подвергся жестокому нападению со стороны своих подопечных. Они избили его на улице сообщает TMZ.

По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу. Сообщается, что игроки набросились на мужчину после возвращения с выездного матча. Полиция завела уголовное дело, инцидент расследуется.

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