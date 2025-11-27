В США 20-летний баскетболист Диц умер после травмы, полученной во время матча

Американский баскетболист Итан Диц, выступавший за команду колледжа Коннорса в штате Оклахома, умер после травмы головы, полученной во время матча, сообщается на сайте учебного заведения.

В матче NJCAA против колледжа 20-летний Диц получил удар локтем в голову, который в итоге стал смертельным.

После смерти игрока несколько матчей колледжа были отменены.

Диц являлся второкурсником и выступал на позиции форварда. В текущем сезоне баскетболист набирал в среднем 11 очков и делал 9,4 подбора за игру.