18 августа, 17:27

В Словении заявили, что Дончич избежал серьезной травмы в матче с Латвией

Сергей Ярошенко

В Федерации баскетбола Словении прокомментировали травму разыгрывающего Луки Дончича в товарищеском матче против Латвии (88:100).

«К счастью, Лука Дончич не получил серьезной травмы в игре с Латвией. Результатом досадного инцидента в середине третьей четверти стал ушиб правого колена. Национальная команда продолжит заниматься в полном составе», — говорится в заявлении федерации.

26-летний спортсмен покинул площадку после того, как его партнер по команде Грегор Хроват случайно упал ему на колено. Дончич до конца встречи находился на скамейке запасных.

