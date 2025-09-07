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В РФБ не связывают расторжение контракта французским клубом с Козловой с политическими мотивами

Алина Савинова

Генеральный секретарь, исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил, что организация не хочет искать политический подтекст со стороны французского клуба BLMA в расторжении контракта с Ксенией Козловой.

«В новости про расторжение контракта ничего не сказано про какие-то политические мотивы, не хотелось бы искать черную кошку в темной комнате. Во всяком случае в РФБ не было никаких обращений по этому случаю. Очень хотелось бы верить, что это просто предмет спортивных переговоров. Может быть, у игрока что-то случилось», — цитирует Дячка ТАСС.

Он отметил, что о причинах расторжения контракта нужно узнать у самой Козловой. По его словам, спортсменку с опытом игры в составе французской команды всегда будут рады видеть в чемпионате России.

Ранее BLMA объявил о расторжении контракта с 24-летней россиянкой, который был подписан летом.

Источник: ТАСС
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