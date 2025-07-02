Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Баскетбол

2 июля 2025, 18:23

В РФБ надеются, что у Козловой не возникнет проблем с трудоустройством во Франции

Генеральный секретарь, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок выразил надежду, что проблемы с трудоустройством российской баскетболистки Ксении Козловой во Франции разрешатся в положительном ключе. По данным «СЭ», переход Козловой в клуб BLMA может не состояться из-за позиции местной федерации баскетбола.

«Прочитал информацию про возможный недопуск Ксении Козловой к участию в чемпионате Франции. Наши футболисты [Александр] Головин, [Матвей] Сафонов отлично играют в высшем дивизионе и, насколько я знаю, довольно заметные фигуры, — приводит ТАСС слова Дячка. — Футболистки тоже неплохо играют в разных дивизионах. В 2023 году шесть наших волейболисток вообще стали чемпионками Франции в составе «Волеро». Очень не хотелось бы, чтобы у Ксении возникли проблемы с трудоустройством. Надеюсь, что все разрешится в положительном ключе».

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Путин: Россия знает, чем закончится СВО
Российский шахматист в 11 лет выиграл ЧМ по блицу U-18. Новое супердостижение Шогджиева
ВАДА открыло расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой
Команда Семака забьет первой, оборона «Локо» не выдержит давления. На что ставить в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит»
В Москве пенсионеры за месяц отдали мошенникам рекордную сумму в 298 млн рублей
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Алексеев умер в 61 год
Популярное видео
Рэпер ST — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Рэпер ST — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
В «Ладе» поменяли генменеджера
В «Ладе» поменяли генменеджера
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Россиянам из АХЛ пора возвращаться, но не всем
Россиянам из АХЛ пора возвращаться, но не всем
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Переход Козловой во французский BLMA может не состояться

Экс-игрок ЦСКА Аврамович перешел в «Дубай»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости