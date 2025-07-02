В РФБ надеются, что у Козловой не возникнет проблем с трудоустройством во Франции

Генеральный секретарь, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок выразил надежду, что проблемы с трудоустройством российской баскетболистки Ксении Козловой во Франции разрешатся в положительном ключе. По данным «СЭ», переход Козловой в клуб BLMA может не состояться из-за позиции местной федерации баскетбола.

«Прочитал информацию про возможный недопуск Ксении Козловой к участию в чемпионате Франции. Наши футболисты [Александр] Головин, [Матвей] Сафонов отлично играют в высшем дивизионе и, насколько я знаю, довольно заметные фигуры, — приводит ТАСС слова Дячка. — Футболистки тоже неплохо играют в разных дивизионах. В 2023 году шесть наших волейболисток вообще стали чемпионками Франции в составе «Волеро». Очень не хотелось бы, чтобы у Ксении возникли проблемы с трудоустройством. Надеюсь, что все разрешится в положительном ключе».