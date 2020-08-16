В Перми открылся музей баскетбола

В универсальном дворце спорта «Молот», где проводят свои матчи баскетбольный клуб «Парма», открылся музей баскетбола. Создание музея было приурочено к 25-летию «Урал-Грейта», которое отмечалось в июне этого года, но из-за коронавируса его пришлось отложить.

Создавался музей по инициативе ветеранов прикамского баскетбола с помощью краудфандинга. Экспонаты для него также собирали «всем миром», у музея более 100 дарителей. Своими реликвиями поделились ветераны пермского «Динамо» 60-х годов, «Политехника» 80-х и «Урал-Грейта», а также болельщики. Главный экспонат коллекции — американский баскетбольный мяч подарил заслуженный учитель РФ Владимир Кельсин.

— В 1963 году в Москве проходил товарищеский матч между сборной СССР и студенческой сборной США, — рассказывает куратор музея истории пермского баскетбола Евгений Пермяков. — Американцы привезли с собой баскетбольные мячи, а потом оставили их своим советским коллегам. И наша сборная с ними тренировалась. Потом мячи списали и отправили на склад Госкомспорта. А в 1966 году представитель профкома пермского завода имени Кирова приехал в Москву в командировку и выменял в Госкомспорте шесть мячей на бутылку медицинского спирта. Этими мячами играла команда «Кировца», и все остальные пермские команды ей очень завидовали.

Отдельный стенд посвящен олимпийскому чемпиону-1972, одному из сильнейших баскетболистов своего поколения Сергею Белову. Он тренировал «Урал-Грейт» с 1999 по 2004 год, дважды выиграв с командой титул чемпионов России (2001, 2002). Многие личные вещи великого игрока и тренера музею предоставила семья Сергея Александровича.

В торжественном открытии музея участвовали президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, губернатор пермского края Дмитрий Махонин и многие заслуженные ветераны пермского и российского баскетбола.

— Музей баскетбола в Перми был просто необходим, — считает Сергей Кущенко, стоящий у истоков создания «Урал-Грейта» — Говорю так, потому что здесь самые крутые болельщики в России, а возможно и в мире. В США не хлопают, когда соперник забивает красивый бросок, а в Перми хлопают. Если игрок совершит пробежку, то весь зал «Молота» покажет жест арбитра об этом нарушении. Тут по-настоящему любят баскетбол, это вид спорта номер один в регионе. Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в создании этого проекта. Возможно, уже в ближайшее время музей баскетбола получит федеральный статус.

Музей баскетбола будет работать в дни матчей «Пармы». Вход — бесплатный. (Тимур Ганеев)