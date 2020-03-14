В Литве баскетболисты готовы судиться с клубами из-за досрочного окончания сезона

Игроки литовских клубов недовольны досрочным окончанием сезона из-за коронавируса. Это связано с тем, что клубы не собираются платить баскетболистам за отмененную часто сезона.

Как информирует «Планета Баскетбол», игроки требуют от своих агентов повлиять на ситуацию. Ряд игроков и агентов уже готовят обращения в суды различных инстанций, чтобы получить положенные по контрактам выплаты.

В частности, так готовы сделать многие игроков «Жальгириса», который распустил команду как минимум до 11 апреля — потенциального срока возобновления Евролиги.

Баскетбольные власти в Литве ссылаются в своем решении на форс-мажор, агенты отвечают: никакого форс-мажора нет, потому как в Литве не объявлен карантин на государственном уровне и нет особых предпосылок для досрочного завершения сезона.

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