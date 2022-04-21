В Красноярске открыта мемориальная доска первому тренеру Сергея Тараканова

В Красноярске прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной заслуженному тренеру РСФСР Василию Репиту.

Василий Васильевич внес весомый вклад в развитие отечественного баскетбола, воспитав много известных игроков. Самыми яркими его учениками стали олимпийский чемпион Сеула-1988 и чемпион мира-1982 в составе сборной СССР Сергей Тараканов, вице-чемпион мира-1994 в составе сборной России Сергей Иванов и чемпион СССР в составе ленинградского «Спартака» Михаил Силантьев.

Репита являлся ветераном труда и спорта, ему было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер РСФСР», он был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», нагрудными знаками «Отличник физической культуры и спорта» и «Герб города Красноярска». Специалист скончался в ноябре 2020 года на 86-м году жизни.