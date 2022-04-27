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Сегодня, 15:09

В Госдуме считают, что ЦСКА разберется в суде с баскетболистом Боломбоем

Читать «СЭ» в
Джоэль Боломбой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на отказ российского форварда ЦСКА Джоэля Боломбоя вернуться в страну до 1 мая.

«Это говорит только о корысти человека. Спортсмены разные выступают. Кто-то за честь, достоинство, а кто-то и ради денег.

У всех разные на этот счет теории. Думаю, что в этой ситуации просто будут разбираться в судах. Если спортсмен повел себя неадекватно по поводу контрактов, то ясно, что будут с этим разбираться", — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

28-летний Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля. Он является уроженцем Украины и даже вызывался в сборную страны. В 2018 году он получил российское гражданство. В декабре того же года декабря Джоэль дебютировал за сборную России в матче отбора ЧМ-2019 против Чехии.

БК ЦСКА
Джоэл Боломбой
Светлана Журова
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