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Сегодня, 08:32

В «Баварии» надеются, что Андреа Тринкьери продолжит тренировать команду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Марко Пешич высказался о возможном уходе главного тренера команды Андреа Тринкьери.

«В клубе не стоит вопрос о том, готовы ли мы отпустить Андреа. Я буду очень сильно удивлен, если он заявит о том, что хочет покинуть команду», — приводит слова Пешича BasketNews.

Тринкьери возглавляет «Баварию» с 2020 года. В этом сезоне Евролиги он вывел команду в 1/4 финала. Однако, немецкий клуб уступили «Барселоне» в 5-матчевой серии со счетом 2-3.

Тринкьери имеет контракт с «Баварией» на сезон-2022/23.

Источник: https://basketnews.com/news-171098-marko-pesic-shutting-down-talks-about-trinchieris-future-and-explaining-bayerns-way.html
БК Бавария
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