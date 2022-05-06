В «Баварии» надеются, что Андреа Тринкьери продолжит тренировать команду

Спортивный директор «Баварии» Марко Пешич высказался о возможном уходе главного тренера команды Андреа Тринкьери.

«В клубе не стоит вопрос о том, готовы ли мы отпустить Андреа. Я буду очень сильно удивлен, если он заявит о том, что хочет покинуть команду», — приводит слова Пешича BasketNews.

Тринкьери возглавляет «Баварию» с 2020 года. В этом сезоне Евролиги он вывел команду в 1/4 финала. Однако, немецкий клуб уступили «Барселоне» в 5-матчевой серии со счетом 2-3.

Тринкьери имеет контракт с «Баварией» на сезон-2022/23.