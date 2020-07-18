Ушел из жизни бывший игрок «Автодора» Андрей Ботичев

На 46-м году жизни скоропостижно скончался известный украинский баскетболист Андрей Ботичев, который на протяжении трех сезонов (с 1999 по 2002 гг.) защищал цвета «Автодора», сообщает сайт саратовского клуба.

Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, полученной на территории дома в Донецке.

Помимо «Автодора», форвард национальной сборной Украины Андрей Ботичев выступал в составе БК «Донецк», донецкого «Шахтера» и мариупольского «Азовмаша», с которым четырежды стал чемпионом Украины, выиграл Северную конференцию Кубка Европы ФИБА, а также вышел в финал Еврокубка ФИБА. После окончания карьеры игрока Ботичев продолжал свою спортивную деятельность в качестве судьи и тренера.