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27 ноября 2025, 16:41

Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

Руслан Минаев

Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Российская Федерация Баскетбола выражает искренние соболезнования семье Людмилы Сергеевны Базаревич. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении на сайте РФБ.

В составе сборной СССР Базаревич дважды становилась чемпионкой мира — в 1964 и 1967 годах. А также пять раз выигрывала чемпионат Европы — в 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 году. На ее счету также серебро Универсиады-1961.

Выступая за «Строитель», Базаревич становилась чемпионкой СССР в 1959 году.

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Баскетбол
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