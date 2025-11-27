Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Российская Федерация Баскетбола выражает искренние соболезнования семье Людмилы Сергеевны Базаревич. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении на сайте РФБ.

В составе сборной СССР Базаревич дважды становилась чемпионкой мира — в 1964 и 1967 годах. А также пять раз выигрывала чемпионат Европы — в 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 году. На ее счету также серебро Универсиады-1961.

Выступая за «Строитель», Базаревич становилась чемпионкой СССР в 1959 году.