Умер экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа

Саратовский «Автодор» сообщил о смерти бывшего баскетболиста команды Николая Хряпы. Клуб выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Экс-баскетболист умер на 46-м году жизни. Что стало причиной смерти — не сообщается.

«Вечная и светлая память», — говорится в сообщении.

Хряпа — воспитанник «Автодора». Он играл за команду с 1995 по 2001 год и признавался лучшим молодым игроком Евролиги в сезоне-1998/99. Он также выступал за «Урал-Грейт» и УНИКС, вместе с которым стал обладателем Кубка чемпионов FIBA. Выступал за сборную Украины.

Николай является старшим братом бывшего баскетболиста ЦСКА и сборной России Виктора Хряпы.