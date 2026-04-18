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18 апреля, 00:11

Скончался бронзовый призер чемпионата мира-1978 по баскетболу Шмидт

Алина Савинова

Бразильский баскетболист Оскар Шмидт скончался в возрасте 68 лет, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что бывший спортсмен почувствовал себя плохо и был доставлен в муниципальную больницу штата Сан-Паулу. На протяжении последних 15 лет он боролся с опухолью мозга.

Шмидт — рекордсмен по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет). Он принимал участие в пяти подряд Олимпийских играх (1980-1996) и трижды становился лучшим снайпером турнира. Бразилец является бронзовым призером чемпионата мира в Филиппинах 1978 года.

Баскетболист завершил спортивную карьеру в мае 2003 года в возрасте 45 лет. В 2010-м он был включен в Зал славы ФИБА.

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