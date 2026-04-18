Скончался бронзовый призер чемпионата мира-1978 по баскетболу Шмидт

Бразильский баскетболист Оскар Шмидт скончался в возрасте 68 лет, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что бывший спортсмен почувствовал себя плохо и был доставлен в муниципальную больницу штата Сан-Паулу. На протяжении последних 15 лет он боролся с опухолью мозга.

Шмидт — рекордсмен по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет). Он принимал участие в пяти подряд Олимпийских играх (1980-1996) и трижды становился лучшим снайпером турнира. Бразилец является бронзовым призером чемпионата мира в Филиппинах 1978 года.

Баскетболист завершил спортивную карьеру в мае 2003 года в возрасте 45 лет. В 2010-м он был включен в Зал славы ФИБА.