Украинский клуб расторг контракт с двумя легионерами, устроившими драку в ночном клубе

БК «Одесса» на официальном сайте сообщил о расторжении контрактов с американскими легионерами клуба Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном.

Причина такого решения — драка в ночном клубе.

В ночь с 23 на 24 октября Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения устроили потасовку.

В нынешнем сезоне Суперлиги Джаксен в среднем набирал 9,8 очков и делал 4,4 передачи, у Брэндона — 9,1 очка и 5,2 подбора.