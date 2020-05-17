Украинский баскетболист Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда
23:22
Украинский баскетболист Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда, сообщает Федерация баскетбола Украины.
В результате несчастного случая спортсмен получил тяжелый ушиб. Почти сразу Мясоедов обратился в городскую больницу Запорожья. Там же баскетболист потерял сознание и впал в кому, врачи диагностировали внутричерепную гематому головы.
Мясоедов был прооперирован, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...