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Украинский баскетболист Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда

23:22
Сергей Мясоедов. Фото Федерация баскетбола Украины
Сергей Мясоедов. Фото Федерация баскетбола Украины

Украинский баскетболист Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В результате несчастного случая спортсмен получил тяжелый ушиб. Почти сразу Мясоедов обратился в городскую больницу Запорожья. Там же баскетболист потерял сознание и впал в кому, врачи диагностировали внутричерепную гематому головы.

Мясоедов был прооперирован, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Дополнительная информация:

https://fbu.ua/news/vidomiy-danker-sergiy-myasodov-u-komi

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