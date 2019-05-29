Украинская команда без объяснений покинула студенческий турнир в Москве

Команда из Украины, которая прибыла на студенческий баскетбольный турнир в Москву, без объяснения причин уехала. Об этом сообщили в Ассоциации студенческого баскетбола.

- Это внутреннее решение украинской стороны, они были настроены участвовать в турнире, но по каким-то причинам не смогли и отказались от дальнейшего участия. Мы их не исключали, не дисквалифицировали, им были предоставлены все условия, но они извинились и уехали, - сказал руководитель PR-департамента Ассоциации студенческого баскетбола Артем Садовников, слова которого приводит ТАСС. - Официального заявления от украинской команды мы не получили, мы пошли им навстречу, хотя у нас появились затруднения, пришлось перестраивать сетку турнира, украинской сборной присуждены технические поражения. Неделю назад команда из Монголии отказалась от участия, но мы успели найти ей замену в виде третьей российской команды, а вот на место сборной Украины не успели.

Украину должен был представлять "Политехник" (Харьков). Участие в турнире принимают команды Сербии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Франции, Хорватии, Словении Австралии, Тайваня, а также три сборные России.