УГМК в 13-й раз подряд стал чемпионом России

Екатеринбургский УГМК победил курское «Динамо» и в 13-й раз подряд завоевал титул чемпиона России по баскетболу среди женских команд.

Третья встреча финальной серии, прошедшая в Курске, завершилась со счетом 90:71 в пользу гостей.

Уральская команда выиграла серию со счетом 3-0.

Для УГМК этот чемпионский титул стал 13-м подряд и 15-м в истории.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Финал

«Динамо К» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) — 71:90 (16:16, 22:22, 22:24, 11:28)