Турниры NCAA будут проходить без болельщиков

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) объявила, что мужские и женские турниры будут проводиться без болельщиков. Причиной такого решения стало распорстранение коронавируса.

«Это особенно важно, потому что люди с легкой симптоматикой могут передавать COVID-19. Учитывая эти соображения, в сочетании с более неблагоприятным исходом COVID-19 у пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, мы рекомендуем избегать спортивных мероприятий, открытых для общественности. Мы верим, что спортивные мероприятия могут проводиться только с необходимым персоналом и ограниченным посещением семьи, что защищает игроков, сотрудников и болельщиков», — говорится в заявлении.