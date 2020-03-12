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Турниры NCAA будут проходить без болельщиков

00:15
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Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) объявила, что мужские и женские турниры будут проводиться без болельщиков. Причиной такого решения стало распорстранение коронавируса.

«Это особенно важно, потому что люди с легкой симптоматикой могут передавать COVID-19. Учитывая эти соображения, в сочетании с более неблагоприятным исходом COVID-19 у пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, мы рекомендуем избегать спортивных мероприятий, открытых для общественности. Мы верим, что спортивные мероприятия могут проводиться только с необходимым персоналом и ограниченным посещением семьи, что защищает игроков, сотрудников и болельщиков», — говорится в заявлении.

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