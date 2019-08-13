Тренер сборной России стал ассистентом Жоана Плазы в "Зените"

Тренерский штаб "Зенита" из Санкт-Петербурга пополнил российский специалист Сергей Вознюк, сообщает официальный сайт клуба

Два последних года он трудился в тренерском штабе Сергея Базаревича в российской национальной команде, а попутно с этим – ассистентом в саратовском "Автодоре" и в женской команде из Польши "Польковице". Вместе с последними Вознюк выиграл чемпионат и кубок Польши.

Тренер перестанет работать в сборной, чтобы сконцентрироваться на работе с основным составом "Зенита".

– Очень рад оказаться в "Зените". Это команда, у которой большие амбиции и потенциал, команда, которая постоянно развивается. Для меня приглашение в штаб Джоана Плазы – большой шаг вперед и профессиональный вызов. Я приложу максимум усилий для достижения побед, – заявил Вознюк.