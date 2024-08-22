Тренер сборной Колумбии заявил, что в составе команды на Кубке дружбы есть профессионалы и студенты

Главный тренер сборной Колумбии по баскетболу Хорхе Баскес рассказал о составе команды, приехавшей в Пермь на Кубок дружбы.

«В команде есть как профессионалы, так и студенты. Они только начинают свой путь и хотели себя попробовать. Для них это большой опыт, когда столько людей на тебя смотрят», — цитирует Баскеса ТАСС.

Кубок дружбы в Перми стартовал с среду, 21 августа. В нем принимают участие сборные России, Венесуэлы, Колумбии и клуб Единой лиги ВТБ «Парма». В первой игре «Парма» разгромила колумбийцев со счетом 155:53.

Ранее Федерация баскетбола Колумбии на своей странице в соцсетях опубликовала сообщение, в котором говорится, что национальную команду страны не отправляли в Россию на Кубок дружбы.