Тренер Голдина объяснил роль Влада в победе Michigan Wolverines на старте «Мартовского безумия»

Тренер-ассистент Университета Мичигана Дмитрий Федосеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу своей команды над UC San Diego (68:65) в первом раунде «Мартовского безумия». Центровой Michigan Wolverines Влад Голдин набрал 14 очков и 7 подборов.

«Всегда тяжело играть с такими командами, — подчеркнул «СЭ» Дмитрий Федосеев. — Она авторская, тренерская. По ходу сезона мы не встречались с такими разными формами обороны. Уровнем они недотягивают до BIG 10, все-таки вышли в «Мартовское безумие» из второго дивизиона. Однако они в себя верят, очень агрессивные. Для них это был крутой шанс попасть в историю, и они цеплялись за эту возможность до самого конца.

По Владу было понятно, что с ним будут играть очень плотно. Поэтому в первой половине наша команда и показала хороший процент трехочковых, так как на Голдине стягивались по несколько игроков. Потом они стали уважать периметр, и Влад забил несколько бросков подряд. Во второй половине маленькие допускали много потерь, игра выровнялась. Отмечу важный момент: ровно год назад Влад в похожей ситуации промазал штрафные и мы проиграли. Сейчас он был точен с линии, и этого хватило для выхода в следующий раунд. Это показывает его четкий персональный рост.

За год он стал более уверенным в себе, более мастеровитым. Да, он недотянул до своей очковой нормы, но в плане влияния на игру прибавил сильно».

Во втором раунде «Мартовского безумия» Michigan Wolverines сыграет с четвертыми «сеяными» Texas A&M. У команды Голдина пятый номер «посева».