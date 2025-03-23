Баскетбол
23 марта, 10:30

Тренер Голдина о победе над Texas University: «Влад был на высоте»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Тренер-ассистент Университета Мичигана Дмитрий Федосеев прокомментировал «СЭ» победу своей команды над Texas University (91:79) во втором раунде «Мартовского безумия».

— Поздравляю с выходом в следующий раунд. Что скажете об игре с Texas, который имели четвертый номер посева?

— Важно было справиться их с глубокой страховкой. Это команда, которая не запускала в середину, а очень активно гнала в лицевую. С одной стороны, мы пытались пробовать пройти в середину. С другой, использовали их ротацию против них же. В первой половине у нас получалось это чуть лучше. Во второй случился провал, когда мы не смогли реализовать несколько хороших проходов в нападении. Пошли передачи на периметр, промазали несколько раз. За счет этого они оторвались.

Хорошо, что довольно быстро удалось погасить этот удачный отрезок соперника. В первую очередь, за счет того, что мы жестко уперлись в обороне. Плюс наладили порядок на щите, не позволяли проводить оппонентам повторные атаки. Поэтому вскоре догнали и в концовке уже действовали хладнокровно.

— Влад показал отличную статистику.

— Он был на высоте, провел отличную игру. Очередной дабл-дабл, а в тот момент, когда соперник оторвался, нужно было добавлять, и Влад это сделал. Еще отличную игру провел Эл Джей Кейсон. Очень резкий, взрывной парень. Он агрессивно разбивал их прессинг, и это очень помогло.

— Что сказал главный тренер после игры?

—  Всех поздравил. Особенно отметил Родди Гейла. Парень играет с травмой. У него проблемы с задней поверхностью бедра. Так что в двух матчах «Мартовского безумия» он совершил небольшие подвиги, выступая с повреждением.

— В третьем раунде вам играть против Auburn Tigers. Как оцените эту команду, которая считается одним из фаворитов «Мартовского безумия».

— Еще не смотрел их, детально не разбирал. Понятно, что это сильнейшая команда в нашей сетке, но в одном матче может случиться все что угодно. Будем готовиться.

Центровой Michigan Wolverines Влад Голдин набрал 23 очка, 12 подборов и 3 блок-шота.

Владислав Голдин
