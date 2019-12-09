Тимофей Мозгов: «Когда смогу играть? Меня этим вопросом уже достали»
07:22
Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о своем самочувствии. Из-за травмы он еще не провел ни одного матча в сезоне.
— Неплохо, — цитирует Мозгова News.ru. — Не спрашивайте, когда смогу играть, меня этим вопросом уже достали (улыбается). Могу ответить только одним словом: скоро.
— Занимаетесь пока по индивидуальной программе?
— Да, пока без командной работы. Есть упражнения и с мячом, и в тренажёрном зале. Так что получаю разную нагрузку: и физическую, и игровую.
— И все-таки ориентировочные сроки вашего возвращения на площадку — до нового года или после?
— Все в свое время увидите.
Дополнительная информация
https://news.ru/others/mozgov-ne-sprashivajte-kogda-smogu-igrat-otvechu-odnim-slovom-skoro/
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