Тимофей Мозгов: «Когда смогу играть? Меня этим вопросом уже достали»

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о своем самочувствии. Из-за травмы он еще не провел ни одного матча в сезоне.

— Неплохо, — цитирует Мозгова News.ru. — Не спрашивайте, когда смогу играть, меня этим вопросом уже достали (улыбается). Могу ответить только одним словом: скоро.

— Занимаетесь пока по индивидуальной программе?

— Да, пока без командной работы. Есть упражнения и с мячом, и в тренажёрном зале. Так что получаю разную нагрузку: и физическую, и игровую.

— И все-таки ориентировочные сроки вашего возвращения на площадку — до нового года или после?

— Все в свое время увидите.