Мать нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Татьяна Овечкина опровергла информацию о своей госпитализации.

– Прекратите заниматься ерундой. Это все неправда. У меня все в порядке. Я нахожусь дома, – цитирует Овечкину mskagency.ru.

Ранее появилась информация о том, что Татьяна Овечкина госпитализирована в Москве из-за сильных болей, которые могли возникнуть из-за обострения хронической болезни.

Овечкина – советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, баскетбольный тренер.