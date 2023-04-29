Тараканов отметил завидное долголетие ЦСКА

Олимпийский чемпион по баскетбола Сергей Тараканов заявил, что спортивное общество ЦСКА существует так долго, что его долголетию можно только позавидовать.

«Для меня эта дата, 100 лет ЦСКА, имеет огромное значение, я считаю себя армейцем, 11 лет выступал за этот клуб. С ЦСКА связано много моих побед, воспоминаний и эмоций. В голове не укладывается, 1923 год — это совершенно другая эпоха, о которой мы знаем не так много, но я с уважением к ней отношусь. Многое с тех времен поменялось. Даже если посмотреть на баскетбол, то сейчас он стал намного зрелищнее, атлетичнее, мы же играли несколько наивно. 100 лет — это длинный срок, не каждый клуб может похвастаться таким долголетием, этому можно только позавидовать, и я надеюсь, что юбилей станет отличным поводом встретиться ветеранам клуба, пообщаться и вспомнить былые времена», — приводит слова Тараканова ТАСС.

Официальным днем основания спортивного общества ЦСКА считается 29 апреля 1923 года. В составе одноименного баскетбольного клуба Тараканов стал семикратным чемпионом СССР.