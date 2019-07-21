Талисман "Химок" отправился на МКС

В субботу, 20 июля, с Байконура стартовал корабль "Союз МС-13". На кадрах прямой трансляции запуска "Союза" рядом с космонавтами видна игрушка-талисман БК "Химки" Ежик.

Мягкие игрушки традиционно являются для космонавтов талисманами и "индикаторами невесомости", показывающими окончание ускорения и момент успешного выхода на орбиту.

К МКС отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано; в течение экспедиции, которая продлится 201 день, будет проведено около 50 экспериментов.