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Сегодня, 17:09

Суд продлил арест американской баскетболистке Грайнер

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Химкинский суд Московской области продлил арест баскетболистке из США Бриттни Грайнер до 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей гражданке США Грайнер до 18 июня», — сообщили в суде.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии сообщал, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, находящегося в тюрьме в США.

Грайнер была задержана в феврале в России за контрабанду наркотиков.

31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло. Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/14619401
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