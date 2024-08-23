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Еремин: «Вся эта ситуация со сборной Колумбии неприятная, запутанная, в ней надо разбираться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ), бронзовый призер Олимпийских игр Станислав Еремин прокомментировал ситуацию со сборной Колумбии на Кубке дружбы в Перми.

«Вся эта ситуация неприятная, запутанная, в ней надо разбираться. Мне непонятно, если колумбийцам реально запрещали играть, то как можно было приехать и использовать символику сборной. У нас не так много игр с иностранными командами, и мы хотим видеть профессиональных игроков, а получается, что из Колумбии приехали не пойми кто. В первую очередь это плевок в сторону пермских болельщиков, которые очень любят баскетбол и хорошо в нем разбираются.

Я смотрел первую часть игры, некоторое время соперники нашей команды сопротивлялись. Но от иностранной команды в текущих условиях мы ждем какой-то экзамен, а экзамена не получилось», — цитирует ТАСС Еремина.

В среду, 21 августа, колумбийцы с разгромным счетом уступили «Парме» (155:53), после чего в Федерации баскетбола страны заявили, что не отправляли свою сборную на турнир в Россию.

 
Баскетбольный мяч. Федерация баскетбола Колумбии не отправляла сборную страны в Россию на Кубок дружбы
Источник: ТАСС
Баскетбол
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